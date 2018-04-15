Okur-yazar buluşmalarının konuğu İnançer oldu

SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen okur-yazar buluşmalarının konuğu mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer oldu.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen okur-yazar bulaşmaları programına mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer katıldı. Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen konferans ve imza günü ilgi gördü. Konferansa Gençlik ve Spor Eski Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekilli Akif Çağatay Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da katıldı. Burada konuşma yapan İnançer, "Bu çağda saniyeler içinde milyonlarca bilgiye ulaşabiliyoruz ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in annesinin ve zevcesinin ismini bilmiyoruz. Onlar biz müminlerin anneleri değil mi? Biz bunları bile gençlerimizden duyamazken aile yapımızı nasıl sorgulamayalım" şeklinde konuştu. Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tok ise "Özellikle aile yaşantımıza İslami değerleri temel alarak ışık tutan değerli hocamız mutasavvıf -yazar Ömer Tuğrul İnançer’i İlkadım'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi sosyal yaşantımıza getirdiği bakış açısıyla ve okumaya teşvik etmesi ile gençlerimize önemli kazanımlar sağlıyor" dedi.

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