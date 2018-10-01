Okur ailesinin mutlu günü

Erol OKUR/ SİLİFKE,(Mersin),()- DEMİRÖREN Haber Ajansı () Silifke Muhabiri Mehmet Okur'un oğlu Kerem, Bursalı iş adamı Abdulgani Arda'nın kızı Dihan ile dünyaevine girdi.

Silifke'de bir otelde düzenlenen düğün merasimine iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından bir çok tanınmış isim ile eş, dost ve akrabaları katıldı. Genç çiftin nikahlarını Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut kıyarken, Silifkeli sevilen sanatçı Ali Altay da birbirinden güzel şarkılarını genç çift için seslendirdi. Mehmet Okur ve Esma Okur çifti ise oğullarının bu özel gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür etti.



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