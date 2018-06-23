Okumayı öğrendi, İstiklal Marşı'nı okudu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kursa katılarak okuma yazma öğrenen Menekşe Aydın (67) sertifika töreninde bastonla sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliğinde Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kurslarında başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. 1'inci kademe okuma yazma kurslarına katılan ve başarıyla tamamlayan 266 kursiyere sertifikalarının verildiği törene Kaymakam Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASMEK yetkilileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mustafa Yiğit, hayatın birçok noktasında okuma yazmanın gerekliğinin ortaya çıktığını belirterek, "Cehaletle mücadele en başta gelen görevlerimizdendir. Meydanda bir levhayı okumak, yolda giderken bir uyarı levhasını okuyabilmek, hastaneye nasıl gidilir bunu öğrenebilmek, bir gazetenin başlığında neyi ifade ediyor bunu anlayabilmek çok büyük bir şey ifade ediyor. Hiç kimse cahil kalmasın hiç kimse okuma yazma konusunda eksik kalmasın bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, 1980 yılından bu yana Manavgat'ta okuma yazma kursları açtıklarını kaydetti. Okuma yazma kampanyasının başlatılmasından bugüne 86 noktada açılan kurslara 498'i kadın olmak üzere 523 kursiyerin katıldığını ve başarılı olan 266 kursiyerin sertifika aldığını vurgulayan Geyikoğlu, kursların devam edeceğini aktardı.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Kursa katılarak okuma yazma öğrenen Menekşe Aydın da bastonuyla katıldığı törende yıllardır okuma yazmayı öğrenmek istediğini ancak bugüne nasip olduğunu anlatarak, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını okudu. İstiklal Marşı'nı okuyabildiği için sevinçli olduğu belirten Aydın, öğretmenlere kendisine 67 yaşında okuma yazmayı öğrettikleri için teşekkür etti. Menekşe Aydın, Kaymakam Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit ile fotoğraf çektirdi.

Kursiyerler adına konuşma yapan Emine Karaoğlan (65), artık kendi başına hiç kimsenin yardımı olmadan dışarı çıkabileceğini, hastaneye gitmek istediğinde hiçbir zorluk yaşamadan tedavisini olabileceğini sevinç gözyaşları içerisinde anlattı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu ve Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

FOTOĞRAFLI