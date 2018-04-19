Okuma yazma seferberliğine Balâ'dan yoğun ilgi

Birol KARAKILIÇ/BALÂ,(Ankara),()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kurslarına Balâ'dan da yoğun ilgi geldi.

Okuma yazma seferberliği kapsamında Balâ Halk Eğitim Merkezi ve Okullar tarafından yapılan çalışma sonucunda, ilçe merkezinde Tuna İlköğretim Okulu'nda 7, Alparslan İlkokulu'nda 5, Kesikköprü Mahallesi'nde 5, Büyükcamili Mahallesi'nde 10, Küçükcamili Mahallesi'nde 3, Sofular Mahallesi'nde 9, Afşar Mahallesi'nde 2, Beynam Mahallesi'nde 2 olmak üzere ilçe genelinde 40'ı kadın, 3'ü erkek olmak üzere toplam olarak 43 vatandaş, açılan 8 kursta okuma yazma öğreniyor.

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