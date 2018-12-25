Okuma yazma kursiyerleri, Yerli Malı Haftası'nı kutladı

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan okuma yazma kursuna katlan kursiyerler, bir hafta gecikmeli olarak Yerli Malı Haftası'nı kutladı.İlçede Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan okuma yazma kursuna katılan kursiyerler, 'Yerli Malı Haftası kutladı. 12- 18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nı geç de olsa kutladıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Daha gelişmiş bir Türkiye için yerli malı kullanmalıyız. Böylelikle yerli üretimde artış meydana gelecek, ülkemiz kalkınacaktır" dedi. Öğretmen Uğur Hülya Cirit ve kursiyerlere teşekkür eden Kaymakam Seyitoğlu, “Okuma yazmaya çok önem veriyoruz. Bir kişi bile olsa kurs açıyoruz. Okuma yazma bilmeyenlerin okullara, Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurmalarını rica ediyorum” dedi.Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Güzel de, “Okuma yazma ve her alanda kurs açmaya devam ediyoruz, yeter ki talep gelsin” diye konuştu.Kursiyerler de Yerli Malı Haftası nedeniyle evde çeşitli börek, çörek ve kurabiye hazırladıklarını, etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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