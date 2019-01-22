Okulun boya ve tadilatını hükümlüler yapıyor

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında 15 hükümlü, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun boya, badana, tamirat ve bakım işlerini yapmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Dalaman Açık Cezaevi'ndeki 15 hükümlü, yarıyıl tatilinde, toplam 1503 öğrencisi bulunan 2 katlı, 33 derslikli Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun bakım ve tadilatını yaparak ikinci döneme hazırlamak için çalışmalara başladı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Dalaman İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Delibaş, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bayram Avcı da okulu boyayarak çalışmalara başlayan hükümlülerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının toplumda denetimli serbestlik ve hükümlülüğe bakış açısının olumlu yönde değiştirmek olduğunu söyledi. Adaletli bir infaz yönetiminin hükümlülerin ıslahı, toplumun korunması için önemli olduğunu vurgulayan Başsavccı Altınışık, "Denetimli serbestlik adli makamlarca verilen ceza hükümlerinin toplum içinde denetim ve takibin yapıldığı şüpheli sanık ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan hizmetlerin sağladığı ceza infaz sistemidir. Denetimli serbestlik, hükümlülerinin suç işlemeye sebep olan davranışlarını değiştirmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin denetim ve takip altında tutulması, madde bağımlılarının rehabilitasyonları gibi alanlarda çalışmalar yürütülerek toplumun korunmasında rol alan sistemi ifade etmektedir. Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görev alanı içerisinde kamu yararına çalıştırma, hükümlünün kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini kazanması ve meslek edinerek kendi işini kurmasını sağlarken, topluma verdiği zararı ücretsiz çalışarak geri ödemesini esas alan bir yükümlülüktür. Bu kapsamda hükümlülerin okullarda boya tadilat temizlik gibi işleri yerine getirmesi için Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği içerinde hazırlıkları tamamlamış, çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında belirlenen okulumuzda denetimli serbestlik kapsamında cezalarını infaz etmekte olan 15 hükümlümüz badana, boya ve tadilat işlerini yapmak suretiyle Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun yeni döneme hazırlanmasını sağlayacaklardır" dedi.

Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), ()

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