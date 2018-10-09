Okulun bahçesindeki izolasyon malzemeleri yandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Mimar Sinan İlkokulu'nun bahçesinde bulunan izolasyon malzemeleri yanarken, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nun bahçesinde bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İzolasyon malzemelerinin yandığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada okulda bulunan görevliler su tutarak yanan izolasyon malzemelerini söndürdü. Okulu gelen itfaiye ekibi kontrolde bulunduktan sonra ayrıldı.