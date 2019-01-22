Okullardaki tadilat ve boya işlerini hükümlüler yapıyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler okullarda temizlik, boya ve tadilat işlerini yürütüyor.

İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yapıyor.

Arsuz Kaymakam Vekili Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İskenderun Cumhuriyet Savcısı Kerem Bozdağ, İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger, İskenderun Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, görevli okul müdürleri ve müdür yardımcıları Nardüzü İlkokulu ve Nardüzü Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda kamu yararına çalışan hükümlüler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.





OKULLAR YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Kamu yararına çalışan hükümlüler sayesinde okulların yeni döneme hazır olarak başlamalarını sağlayacaklarını anlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 15 günlük tatilde bir çok okulun yeni döneme hazır olacağını söyledi.

Çelikkol açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanında bu gün itibariyle yaklaşık 250 hükümlü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak kamu yararına çalışmaya devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 1200 kişi kamu yararına çalışmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında 3 bini zeytin ağacı olmak üzere toplam 4 bin ağaç dikim ve bakımı yapılmış, onlarca okulun klima bakım ve onarımı, boya ve tadilatı yapılmıştır. Yine aynı şekilde onlarca cami ve diğer kamu kurumlarının temizlik hizmetleri sağlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2019 yılı 15 gün ara tatil süresince ilk ve orta dereceli okulların ülke genelinde denetimli serbestlik altında kamu yararına çalışan hükümlüler tarafından genel temizlik, boya badana ve bakım onarımlarının yapılması planlanmıştır.

Bu sayede okullarımızın yeni döneme hazır olarak başlamaları sağlanmış olacaktır. Şu anda da kamu yararına çalışan hükümlüler tarafından bulunduğumuz Arsuz Nardüzü İlkokulu ve Arsuz Nardüzü Ortaokulu'nun genel temizlik, parke taşı döşenmesi, bahçe düzenlemesi, onarım ve tadilatlar ve ayrıca bir başka ekip tarafından da Dörtyol Atatürk Ortaokulu'nda genel temizlik ve bakım onarım yapılmaktadır" dedi.



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