Okullarda önlük önerisi

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), () – İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay çocukların sağlıklı ve eşit eğitim alabilmesi için, velilerin bütçelerine ciddi külfetler getiren masraflara son verilmesi gerektiğini belirterek, eskiden olduğu gibi önlüğe dönülmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er yaptığı açıklamada, velilerin 10 lira değerindeki tişörtlere 50 lira ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Peki ne yapılmalı? İlk başta çocuklarımızın sağlıklı ve eşit eğitim alabilmesi adına velilerimizin önünde duran ve aile bütçelerine ciddi külfetler getiren bu masraflara bir son verilmedir. Eskiden olduğu gibi rengi ister siyah, ister mavi olsun önlüğe dönülmelidir. Böylece mağazaya gittiğinde 20 liralık pantolona 75, 10 liralık tişörte 50 lira verilmemiş olacaktır." dedi.

Özay önlüğü geri istediklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu belki küçük bir başlangıç olarak görülecek ama eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına bizler tarafından bir küçük kıvılcım olarak değerlendirilecektir. Sağlıklı ve verimli bir eğitimin belki de en temel şartı öğrenciler arasında olan veya oluşabilecek ekonomik ve sosyal farklılıkların önüne geçebilmektir. Göreceksiniz gerisi de toplumumuz tarafından getirilecektir."