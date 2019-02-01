Okullarda ikinci dönem pazartesi başlıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Antalya'da 452 bin öğrenci ders başı yapacak.

Türkiye genelinde 18 Ocak Cuma günü başlayan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sömestir (yarı yıl) tatilinin ardından öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü okullarına dönecek. Antalya'da anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liselere kadar toplam 1629 okulda 31 bin 741 öğretmen ve 452 bin öğrenci 15 günlük tatilin ardından ders başı yapacak. Bu yıl Afyonkarahisar'da 132 bin 522 öğrenci, 8 bin 713 öğretmen, Isparta'da 81 bin 607 öğrenci, 6 bin 443 öğretmen, Burdur'da ise 43 bin 823 öğrenci, 3 bin 789 öğretmen yeniden okullarına dönecek.

İKİNCİ DÖNEM 14 HAZİRAN'DA SON BULACAK

4 Şubat Pazartesi başlayacak ikinci dönem, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre 2019-2020 eğitim döneminde özel eğitim kursları (dershaneler) ile temel liseler kapatılacak.

