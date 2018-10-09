Okullarda İbrahim peygamberin hayatı anlatılacak

ŞANLIKURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hz. İbrahim Peygamber'in örnek hayatı ve yaşamını anlatan kitap düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hz. İbrahim'in hayatını anlatan 51 bin kitap dağıtımı yapıyor. Çocuklara Şanlıurfa'da yaşamış peygamberleri tanıtan ve yaşantılarından örnekler verildiği hikaye kitabı tarzında hazırlanan kitaplar okullarda dağıtılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törenle okul müdürlerine teslim edildi. Kitabın öğrencilerin anlayacağı şekilde hikayeleştirildiğini vurgulayan Başkan Nihat Çiftçi, "Hz. İbrahim ile ilgili bilimsel olarak üniversite ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 3,4,5 ve 6'ncı sınıfa kadar okunabilecek bir eser dağıtıyoruz. Bugünlerde bizim İbrahim Peygamberi tanımaya ihtiyacımız var. Hz. İbrahim'in dostluk, cömertlik ve onun değerlerine bizim ihtiyacımız var. Şehrimiz birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Müthiş bir eser dağıtıyoruz. Çocuklarımızın rahatça okuyup anlayabileceği çizgi roman şeklinde Kütüphane Şube Müdürlüğümüzün hazırladığı bir eser" şeklinde konuştu.

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