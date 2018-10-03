Okullarda çalışacak güvenlik görevlileri için kura çekildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda görevlendirilecek 67 güvenlik görevlisi için kura çekimi yapıldı.

İŞKUR tarafından merkez ve ilçelerde ki okullarda görevlendirilmek üzere toplam 232 görevli işe alınacak. Merkezde bulunan okullarda görevlendirilecek 67 güvenlik görevlisi için bugün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda kura çekimi yapıldı. 141 kişinin başvurduğu kura çekiminde ismi okunanlar yakınlarına sarılarak sevindi.

Kura çekimi hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, "Toplum yararına program kapsamında milli eğitim bakanına bağlı okullara alınacak güvenlik direkleri ilgili noter kurasını çekiyoruz. Toplamda Zonguldak il merkezi ve ilçeler de 232 güvenlik görevlisi olarak başlatacağız. Bugün ise merkezde 67 kişi için kura çekimi yapılacaktır. Kozlu ve Kilimli’de sabah itibariyle kuralar çekildi. Kuralların çekimini takip İşlemlerimiz yaptıktan sonra güvenlik görevlerimiz okullarda çalıştırmak üzere göreve başlatacağız." dedi.