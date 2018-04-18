Okullar arası ses yarışması düzenlendi

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullar arası halk müziği ses yarışması düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel performanslar sergilerken, jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; sazlarla uyum 15 puan, ses genişliği ve ses kalitesi 30 puan, yöresel ağız ve makam baskılarının temizliği 15 puan, eserin zorluk derecesi 15 puan, sahne duruşu 10 puan, sözleri doğru okuma 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi. Birbirinden güzel türkülerden oluşan repertuarı seslendiren öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, yarışma ile Türk kültürünün en iyi şekilde korunduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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