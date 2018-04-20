Okullar arası hokey il birinciliği tamamlandı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Okullar Arası Hokey İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı.

Fakıuşağı Mahallesindeki açık hokey sahasında düzenlenen müsabakalara genç, yıldız ve küçükler kategorisinde 15 okul takımdan erkek ve kız olmak üzere 180 sporcu katıldı. Küçük kızlar kategorisinde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci, Özel Bilge Atabey Koleji ikinci, Küçük erkeklerde ise Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci Özel Bilge Atabey Koleji ikinci oldu.

Yıldız kızlar kategorisinde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci Özel Doğa Koleji ikinci Özel Bilge Atabey Koleji Üçüncü olurken Yıldız erkeklerde ise Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci, Özel Bilge Atabey Koleji ikinci ve Özel Doğa Koleji üçüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci Mehmet Akif Ersoy MTAL ikinci, Rahime Hatun MTAL üçüncü olurken, Genç erkeklerde ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci olan takım oldu. Müsabakalar sonunda yapılan ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları Osmaniye Hokey Sahası Tesis Amiri Ali Kaynar ve Hokey Milli Takım Antrenörü Ali Küpeli tarafından verildi. Kategorilerinde birinci olarak derece elde eden takımlar grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek.

FOTOĞRAFLI