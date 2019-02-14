Okullar arası 'Floor Curling' turnuvasında büyük çekişme

ADANA'da okullararası 'Floor Curling' turnuvası bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonla 40 okulun katılımıyla başladı.

Çukurova ilçesinde bulunan İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi’nde liseler arası 'Floor Curling' turnuvası düzenlendi. Adana genelinde yapılan turnuvaya yaklaşık 40 okuldan 16 erkek, 14 kız takımı olmakla beraber toplamda 177 lise öğrencisi katıldı. Curling’in genelde kuzey ülkelerinde oynandığını ve Türkiye'de yeni yaygınlaştığını söyleyen Çukurova Gençlik Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, "Floor curling, buzda oynanmayan, yeni çıkmış bir branş. Cadde curling, sokak curling, okul curling gibi isimlerle adlandırılıyor. Daha önce okullara tanıtımını yapmıştık. Öğrencilerimiz hazırlandılar. Şu an yarı finaller oynanıyor. Çok çekişmeli müsabakalara sahne oluyor. Curling'de strateji çok önemli. Buna kuzey ülkelerinde 'buzul satrancı' diyorlar. Yani satranç gibi strateji belirlemek gerekiyor. Taşlarımız var. Bu taşları atarak merkeze yakın noktada kalmaya çalışıyoruz" dedi.

YENİ ÖĞRENDİK

Curling'i ilk defa oynadığını söyleyen Adana Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Çenet, "Bu oyunu arkadaşlarımıza tanıtıp, takım kurup, seneye başarılar elde etmeye çalışacağız. Biz oyunu yeni öğrendik. Daha önce böyle bir oyun olduğunu da bilmiyorduk. Ona rağmen güzel bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ufak sorunlar yaşadık ama bizim için avantaj oldu buraya gelip oynamamız. Maçlar çekişmeli geçiyor. İki maçımızı ucu ucuna kaybettik" dedi.



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