Okullar arası atletizm yarışmalarında Kepirtepe birinci oldu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’de yapılan okullar arası puanlı atletizm yarışmalarında Kepirtepe Anadolu Lisesi büyük başarı elde etti.

Okullar arası İl puanlı atletizm yarışmalarında 100 metrede Melih Aker il birincisi 400.metrede Büke Burkay Güner İl birincisi,uzun atlamada Büke Burkay Güner İl birincisi, 110 metre engelli koşuda Hüseyin Talha Burucu İl birincisi gülle atmada Kamil Vural İl birincisi,cirit atmada Ali Işıksal İl ikincisi, 1500 metrede Ali Karadeniz İl dördüncüsü oldu. Kepirtepe Anadolu Lisesi sporcuları, yedi dalda yapılan yarışmalar sonucunda 5 birincilik 1 ikincilik 1 dördüncülük elde etti.

Kepirtepe Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Kamil Hayta, “Planlı programlı özverili çalışmalar sonrası burada da başarılı olup İlimizi Türkiye şampiyonasında temsil edeceğimizden hiç bir kuşkum yoktur.Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bize her zaman destekleri olan Okul Müdürümüz Halil İbrahim Toklu’ya spor zümresi olarak teşekkürlerimi borç bilirim. Başarılar ekip işidir” dedi.