Okulda simit günü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ'nde hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, yaptırdığı okullarda yaptırdığı okullarda her yıl düzenlediği simit gününde, öğrenci ve öğretmenlere simit dağıttı, onlarla kahvaltı yaptı

Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, yaptırdığı Fatma- Mehmet Cadıl Fen Lisesi öğrencileriyle simit gününde bir araya geldi. Öğrencilere Kaymakam Ömer Çimşit, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Okul Müdürü Süha Doğrul ve öğretmenlerle simit dağıtan Cadıl; "Ben simit dağıtmaktan mutlu oluyorum" dedi.

Cadıl, "Bu okulun temelini atarken, çocukluğumda hayal edip yapamadığım ne varsa okulun öğrencileri ile birlikte yapacağım demiştim. Bu hayallerimi öğrencilerle gerçekleştiriyorum. Bunu da öğrencilerin yanında olduğumu hissettirmek için yapıyorum" dedi.

Okul Müdürü Süha Doğrul da başarının okul-öğretmen-veli işbirliği ile gerçekleşmediğini, bunun yanında okulun hamisi Mehmet Cadıl'ın hem maddi hem manevi desteğinin de önemli olduğunu belirterek, Mehmet Cadıl'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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