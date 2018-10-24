GAZİANTEP,()- GAZİANTEAP Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği “Okulda Şenlik Var” projesi ile şuana kadar 87 bin öğrenciye ulaşıldı.

Eğitimin yanı sıra öğrencilere sosyal belediyeciliğin gerekliliği anlayışı ile çeşitli etkinlikler yapan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, 92 okuldan 78 bin öğrenciye ulaştı. 2018 yılında 100 bin öğrenci hedefiyle yola çıkan 'Okulda Şenlik Var' ekibi, genelde kırsal ve köylerde bulunan okullara giderek buradaki öğrencileri sportif faaliyetlerle buluşturuyor. Yılsonunda 100 bin öğrenci hedefine ulaşmak için çalışmalarını devam ettiren ekip, her gün şehir merkezi ve ilçelerde 1 okula giderek yüzlerce öğrenciyle buluşuyor. Proje kapsamında, okul bahçelerinde kurdukları oyun alanlarında mini voleybol, mini futbol, mini atletizm, adadan adaya, kuyruğunu koru, tünel gibi oyunlarla çocuklar eğlenceli dakikalar yaşıyorlar.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu yılsonunda 100 bin öğrenciye ulaşmak istediklerini ifade ederek, “Çocuklar gülsün diye çıktığımız bu yolda özellikle kırsal kesimlerde ve köylerdeki spor yapma imkânı bulamayan çocuklara ulaşıp onların mutlu olması sağlayıp dokunabildiğimiz kadar çok çocuğun gülümsemesini sağlamak istiyoruz. Çocukların spor yolu ile eğlenerek öğrenmesini, ruhsal ve fiziksel olarak gelişimlerini arttırmak, belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ile hareket etmelerini ve çocukların yeteneklerini keşfedip ortaya çıkarmalarını istiyoruz” bilgisini verdi.

'Okulda Şenlik Var' projesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu 10 eğitmen ile birlikte haftada en az 5 okula gidildiği belirtildi.

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