Okulda sahne kuruldu, öğrenciler tiyatro ile buluştu

Emre KOLTUK/AKÇAABAT(Trabzon),() - TRABZON Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Akçaabat ilçesindeki Sertkaya İlkokulu'nda sahne kurdu, öğrencileri tiyatro ile buluşturdu.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında, Doç. Dr. Şule Yüksel Özmen’in sorumluluğunda gerçekleştirdikleri etkinlikle, Akçaabat ilçesi Sertkaya Mahallesi'ne giderek Sertkaya ilkokulu öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu. Kentte faaliyet gösteren ‘Masal Çocuk Tiyatrosu’ oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen tiyatro oyununu çocuklar sevinç ve ilgiyle izledi. Okula ait gösteri salonu olmadığı için küçük ve sobalı bir sınıfta oluşturulan sahnede gerçekleştirilen tiyatroya mahalle sakinleri de katılım gösterdi.

Okul öğretmenlerinden Asiye Akın, tiyatronun çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti. Akın,“Bu yaştaki çocuklar için tiyatro geliştirici ve eğitici bir öneme sahip. Öğrencilerimizin imkanlı kısıtlı olduğu için onları sinema, tiyatro gibi faaliyetlere katılım gösteremiyorlar. Hatta öğrencilerimiz arasında ilk defa tiyatro gösterimi izleyenler var. Velililerimiz de okula gelerek öğrencilerimizle birlikte tiyatro gösterimini izleme fırsatı buldu. En az çocuklar kadar onlar da heyecanlıydı. Bu tarz faaliyetler her zaman olmalı” dedi.

Tiyatro gösteriminin ardından üniversite öğrencileri, içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediyeleri öğrencilere verdi. Öğrenciler ilk kez tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerine teşekkür etti.