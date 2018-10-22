Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),()-BARTIN’a bağlı Kurucaşile ilçesinde okulda kestane şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler halat çekme, yumurta taşıma yarışmasına katıldı.

Bölgede doğal olarak ormanlık alanda yetiştirilen kestane için Hisar Pirireis İlkokulu-Ortaokulunda kestane şenliği düzenlendi. Etkinliklere Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, daire amirleri ve veliler katıldı. Şenlik öncesinde konuşma yapan Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkut Gürses, "İlçemiz yeşiliyle, deniziyle, ahşap teknesiyle, fındığıyla, kestanesiyle ve kestane balıyla birbirinden çok değeri içerisinde barındıran Anadolu'nun çok güzel bir ilçesidir. Bu değerlerimizden birisi olan ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan kestane ile ilgili böyle anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden ötürü memnuniyetimi dile getirirken, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Daha sonra şenlikte öğretmenler tarafından hazırlanan gösteriler, oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Şenlik haşlanmış kestane ikramı ile sona erdi.