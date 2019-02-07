Okulardaki bakım çalışmaları sona erdi

MERSİN, () - MERSİN Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerince, kent merkezindeki okullarda başlatılan boya, tadilat ve temizlik çalışmaları sona erdi.

Adalet Bakanlığı'nın çalışması kapsamında, yarıyıl tatilinde belirlenen okullarda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından boya, tadilat, temizlik işlerinin yerine getirilmesi planlandı. Bu kapsamda hükümlüler, tespit edilen 700'üncü Yıl Ortaokulu, Şehit Emrah Şahin Ortaokulu, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Ortaokulu, İnönü İlk-Ortaokulu, Adnan Menderes Ortaokulu, Eyüp Aygar Fen Lisesi, Tece İlk-Ortaokulu ve Mezitli İmam Hatip Ortaokulu'nun boya, tadilat ve temizlik işlerini tamamladı.

Çalışmalar yaz tatili dönemindedevam edecek.



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