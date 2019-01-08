Okul yöneticilerinden anlamlı proje

NİZİP Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi Müdürü ve öğretmenleri, 'Yetim gülerse dünya güler' ve '25 öğrencinin hayallerini gerçekleştiriyoruz' projeleri kapsamında diğer okul idarecileriyle irtibat sağlayarak okullarda belirlenen yetim öğrencileri ziyaret ettiler.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen proje yürütücülerinden Okul Müdürü Mustafa Taşkesen ve öğretmenlerden Zühre Kırmızıateş, burada öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra onların istemiş olduğu hediyeleri takdim ettiler. Yetim çocukların heyecanına ortak olduklarını ve sevinçlerini paylaşmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Okul Müdürü Taşkesen, "Bizlerin amacı bu gibi öğrencilerimizin isteklerini yerine getirmek ve onları mutlu etmektir. Yaptığımız bu çalışmayla çocuklarımızın mutlu olduğunu gördük buda bizleri fazlasıyla memnun etmiştir" dedi.

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