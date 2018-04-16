Okul yararına kermes

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Çaylı 100 Yıl Ortaokulu yararına, kermes düzenlendi.

Çaylı 100 Yıl Ortaokulu Aile Birliği tarafından kurumun idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerinin desteğiyle kermes düzenlendi. Okul yarına düzenlenen kermeste, velilerin yaptığı börek ve gözlemeler satıldı. Kermes, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katkı sağlayan herkese teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Cengiz Aslan, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz kermesten elde ettiğimiz gelirle okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kermesimize gerek maddi gerekse manevi anlamda verdikleri destekten dolayı velilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin bir sosyal sorumluluk projesinde, aktif şekilde yer almalarının yanı sıra paylaşmanın ve sosyal sorumluluğun önemini de öğrenmelerini amaçlandı. Böyle etkinliklerin tüm idareci, öğretmen, veli ve öğrencileri kaynaştıracağı aşikardır" dedi.

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

FOTOĞRAF