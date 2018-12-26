Okul ve çöp depolama alanına ziyaret

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, köy okullarında öğrencilerle buluşurken, Çiçektepe köyündeki vahşi çöp depolama alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve şube müdürleriyle birlikte köy okullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Okul müdürlerinden sınma, su, çatı ve elektrik gibi başlıca ihtiyaçlarını soran Kapankaya, yapımı devam eden okul binası inşaatı hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Kapankaya, öğrencilerden derslerine çalışmalarını, çok kitap okumalarını, sosyal medyayı, cep telefonunu, bilgisayarı bilinçli ve faydalı alanlarda kullanmalarını, kendilerine hedef koyarak azimli olmalarını öğütledi.

Daha sonra Kaymakam Selami Kapankaya, Çiçektepe köyünde vahşi çöp depolama alanına giderek, İl Özel İdaresi iş makinelerinin ıslah çalışmasını inceledi. Kaymakam Kapankaya, Muhtar Adem Aytuğ'dan köyün sorunları ve ihtiyaçları hakkında da bilgi aldı.

Kaymakam Selami Kapankaya, "Çiçektepe köyünde bulunan vahşi çöp depolama alanının ıslahını yakından takip ediyoruz. Çiçektepe köyümüzde çirkin görüntü, kötü koku oluşmaması ve çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek için çalışan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledik" dedi.

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