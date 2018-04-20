Okul sporlarında dereceye girenlere ödül

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE'de, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı okul sporları voleybol, futbol, futsal turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

Finike Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvaların ödül törenine Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Şube Müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Voleybol, futbol ve futsal turnuvalarında dereceye giren öğrencileri kutlayan Finike Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fikret Özen, okul sporlarına destek veren Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, okul müdürlerine ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür etti.

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