Okul servisleri denetendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de polis, okul servislerini denetlerken, 11 aracın sürücüsüne 3 bin 945 TL ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde sürücülerin yeterli sürücü belgesine sahip olup olmadığına, mesleki yeterlilik belgesine, milli eğitim müdürlüğü tarafından verilen sertifikasına, standartlara uygun reflektif yelek giyip giymediğine, ışıklı çubuk yada dur-geç levhası bulundurup bulundurmadığına bakıldı. Araçlarda ise özel izin belgelerine, bakım ve onarım takip formuna, zorunlu karayolu trafik sigortasına, rehber personele, emniyet kemerlerine, fazla öğrenci alınıp alınmadığına, öğrenci biniş ve inişlerinde dur lambasının yanıp yanmadığına, indirme bindirme kurallarına uyulup, uyulmadığına ve okul taşıtı yazısının olup, olmadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonrasında 67 araç kontrol edildi ve 11 araca bu kuralları uymadıkları gerekçesi ile toplam 3 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.