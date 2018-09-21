Okul önlerinde öğrencilerin yol güvenliği artırıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'NİN Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, belediye okullar bölgesinde yaya güvenliği ve trafik hızının yavaşlatılması için önlem aldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, "Okulların 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlaması dolayısıyla okullar bölgesinde gerekli önlemlerimizi aldık. Okullar bölgesinde yaya güvenliği ve trafik hızının azaltılması için uyarı levhası montajları, hız kesici kasis montajları, yaya geçidi işaretlemesi ve şerit ayırıcı delinatörlerin montajlarını gerçekleştirdik. Artık okul bölgesinde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde gidip geleceklerdir" dedi.

