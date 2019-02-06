Okul mutfağında reçel yapıp sattı

MERSİN, () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde SEV İlkokulu 2’nci sınıf öğrencileri, bu yıl toplum hizmetleri çalışmaları kapsamında Kulak Köyü İlkokulu’nu kardeş okul seçerek, mutfakta okulun aşçısıyla birlikte reçel yapıp, satışından da ettikleri gelirle kardeş okul için spor malzemeleri aldı.

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Tarsus SEV İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencileri, ‘Birlikten Kuvvet Doğar' sloganıyla, örnek bir proje gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde Kulak Köyü İlkokulu’nu kardeş okul seçerken, onlara destek olmak için fikirler üretti. Öğrencileri, okul mutfağında, okudukları ‘Reçelli Şiirler’ kitabından yola çıkarak, okul aşçısının desteğiyle reçeller yaptı. Daha sonra yaptıkları reçellerin satışını da okulda gerçekleştirdiler ve elde ettikleri gelirle kardeş okuldaki arkadaşlarına spor malzemeleri aldı.

Kulak Köyü İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini SEV İlkokulu’nda misafir eden öğrenciler, kardeş okuldan arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli atölye etkinliklerine katıldılar, şarkılar söyleyerek, oyunlar oynadı. SEV öğrencileri, günün sonunda, elde ettikleri gelirle aldıkları futbol, voleybol ve basketbol topu, badminton seti, ip atlama seti gibi spor malzemelerini arkadaşlarına takdim ettiler. Ayrıca okudukları kitaplarını biriktirerek onlara hediye etti. 'Oyuncağımı da paylaşırım' diyerek, kardeş okuldaki arkadaşlarına oyuncaklarını, onlar için hazırlamış oldukları kartları hediye etti.

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