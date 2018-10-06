Okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Tarım ve Orman Müdürlüğü, Resmi Gıda Kontrol Görevlileri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren okul kantinleri ve yemekhaneleri kontrole tabi tutuldu. 2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlaması ile gıda resmi kontrolleri de başlatıldı. İlk hafta kontrollerinde üç ekipten oluşan gıda kontrol görevlileri 80 adet kantin ve yemekhanede kontrol gerçekleştirdi.

Bu kontrollerde çalışan personellerin kişisel hijyeni ve eğitimleri, işletme hijyeni, haşere mücadele çalışmaları, gıdaların muhafaza koşulları ve öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için gerekli tedbirler aktarıldı. Kontroller hakkında bilgi veren İl Müdürü İbrahim Sağlam, bütün yaz boyunca çalışmayıp boş kalan kantin ve yemekhanelerin çalışma öncesi gerekli hazırlıklarının yapılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle kontrollerin okulların açılmasıyla birlikte başlatıldığını kaydeden Müdür Sağlam, "Kontrollerimiz periyodik olarak devam edecek. Velilerimiz ve öğrencilerimiz gönül rahatlığı içerisinde kantinlerden alıveriş yapabilir, yemekhaneleri kullanabilirler. Bu konuda şikâyeti olanlar varsa Alo Gıda 174 hattımıza bilgi vererek bizlere yardımcı olabilirler. Bakanlığımız 2018-2022 Stratejik Planında yer alan; uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak hedefleri içerisinde bu kontrollerin devamını sağlayacağız" dedi.



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