"Okul çağı çocuklarında bel ağrısı sıklığının yüzde 70'lere çıktı"

KENT Bayraklı Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Süeda Rükşen, yeni ders yılıyla birlikte anne babalar için de daha sık “Dik dur çocuğum, düzgün otur" diyecekleri dönemin başladığını söyledi. Okul çağı çocuklarında bel ağrısı görülme sıklığının yüzde 70'lere ulaştığını belirten Uzm. Dr. Rükşen, "Ayrıca hızla gelişen çocuk omurgasında en sık kamburluk ve skolyoz (eğrilik) görülüyor. Çocukluk çağında edinilen vücut duruşu ileri yaşlar için çok önemli. Yanlış duruş şekli ileri yaşlarda boyun, sırt ve bel ağrılarına yol açar" dedi.

Ders zili çalıp milyonlarca öğrenci sınıfları doldururken, Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Süeda Rükşen ağır çanta taşımaktan bilgisayar karşısında kötü pozisyonda oturmaya, ders çalışırken masaya aşırı eğilmekten hareketsizliğe kadar çocukların iskelet sistemini olumsuz etkileyecek faktörlere dikkat çekti. Vücuda önden ve arkadan bakıldığında başın orta hatta yer aldığını, omurganın ise dik bir doğru halinde kuyruk sokumuna kadar indiğini belirten Uzm. Dr. Rükşen, "Omuz yükseklikleri ve leğen kemiği hizaları sağ ve solda eşittir. Yandan bakıldığında sırtta hafif kamburluk ve belde hafif bir çukur normaldir. Bu eğrilerin artması duruş bozukluğunu gösterir. Okul çağı çocuklarında duruş bozukluğuna yol açan çeşitli faktörler var. Ağır çantaların dengesiz taşınması, TV, bilgisayar, tablet başında uzun süre hareketsiz zaman geçirilmesi, vücuda uygun olmayan okul sıralarında oturulması, yanlış ayakkabı seçimi ve çocuğun fazla kilolu olması en başlıca nedenler" diye konuştu.

İLERİKİ YAŞLAR İÇİN RİSK

Çocukluk çağında edinilen vücut duruşunun ileri yaşlar için çok önem olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rükşen, duruş bozukluğunun boyun ,sırt ve bel ağrılarına yol açabildiğini söyledi. Günümüzde okul çağı çocuklarında bel ağrısı sıklığının yüzde 70'lere çıktığını kaydeden Rükşen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca hızla gelişen çocuk omurgasında en sık kamburluk ve skolyoz(eğrilik) görülmektedir. Çocuğunuz uzun süre ayakta durduğunda kamburlaşıyorsa, başı önde duruyorsa ya da omuzları arasında asimetri varsa duruş bozukluğundan söz edilebilir. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması sonucu çocuklar, ne yazık ki, hem daha az hareket ediyor, hem de uzun saatler bilgisayar başında kötü pozisyonda oturuyorlar. Düzgün oturmaları için sürekli uyarmak da bir süre sonra bıkkınlığa ve gerginliğe dönüşebiliyor."

NE GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR

Öte yandan Uzm. Dr. Rükşen, anne babaların 9-10 yaştan sonra çocuklarını 6 ayda bir çıplak olarak kontrol etmelerini, asimetri varsa doktora götürmelerini önerdi, duruş bozukluğuna karşı alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladı:

"Sırt çantalarının ağırlığı, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemeli. Sırt çantalarında iki geniş omuz askısı ve bel kemeri bulunmalı. Sırt çantaları hafif materyalden yapılmalı, uzun süreli kullanılmamalı, eğer uzun süre çanta kullanılacaksa tekerlekli olanlar tercih edilmeli. Bilgisayar ve tabletler her zaman masa üzerinde, göz hizasında ve 30 santimetre uzakta olmalı. Sandalyeleri mutlaka kol destekli olmalı, okullarda sıra yerine tekli sandalye tercih edilmeli, mümkünse kolları dirseklerden destekleyen kısım olmalı. Çocuğun oturduğu sandalyenin boyu, ayak tabanı yere 90 derecelik açı ile tam temas edecek şekilde ayarlanmalı, dizler kalça seviyesinden biraz daha yüksekte olmalı. Ayakkabılar rahat, esnek ve ayağa uygun büyüklükte olmalı. Düzenli yapılan spor (özellikle yüzme) duruş bozukluğunu önlemede etkilidir. Çocuklar spor yapmaya teşvik edilmeli, olanak sağlanmalı."

İZMİR, ()

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