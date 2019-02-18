Okul başkanları kansere dikkat çekti

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi, Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla düzenledikleri yürüyüşte, vatandaşlara dikkat çekmek için sarı kurdele dağıttı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki liselerin başkanlarından oluşturulan Okul Başkanları Meclisi, Çocukluk Çağı Kanser Günü için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediyesi'nin önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüyen okul başkanları meclisi üyelerine, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti. Okul başkanları yürüyüşte, vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla sarı kurdele taktı. Başkan Subaşıoğlu, okul başkanlarının, Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü nedeniyle önemli bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Ben Okul Başkanları Meclisimizi kutluyorum. Yılın farklı zaman diliminde farklı etkinlikler yapıyorlar. Artık okul başkanlarımız demokratik bir şekilde yönetime sahip çıkıyorlar, yönetime ortak oluyorlar. Böyle sosyal bir konuda da Okul Başkanları Meclisimizin sesini duyuruyor olması bizleri mutlu ediyor" dedi. Okul Başkanları Meclis Başkan Vekili Yusuf İslam Şen ise, "Amacımız çocuk kanserine, çocuk yaştaki kanser vakalarına dikkat çekmek. Umarım yürüyüşümüz etkili olur ve sesimizi duyurabiliriz" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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