Okul başarısında sağlıklı beslenme önemli

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Özel Mirkelam Göz Tıp Merkezi Diyetisyeni Ecem Öğümsöğütlü, düzenli beslenmenin çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

Diyetisyen Ecem Öğümsöğütlü, okul çağındaki çocuklara düzenli bir beslenme programı uygulanmasının onların, büyüme ve gelişimine katkısının yanı sıra, eğitimi için de gerekli olduğuna dikkat çekti. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirten Öğümsöğütlü, “Okul çağı, başta fiziksel büyüme ve gelişmenin arttığı, kemik oluşumunun hızlandığı, yaşam boyu sürecek davranışların kazanıldığı, beslenme bağlı ortaya çıkabilecek bazı kronik hastalıkların temelinin atıldığı bir dönemdir" diye konuştu

Okula giden çocuklar için altın öğünün kahvaltı olduğunu belirten Öğümsöğütlü, “Başarıyı ve büyümeyi etkileyen, önemli bir öğün olan kahvaltı kesinlikle evden çıkmadan önce yapılmalıdır ve içeriği kaliteli olmalıdır. Okul çağındaki çocuklara özel pratik kahvaltı; peynir ile yapılmış tost, taze sıkılmış meyve suyu, ev yapımı reçel, peynir, krep, yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, kuru üzüm, süt, yulaf ezmesi olabilir" diye konuştu.

Ara öğün ve öğle yemeğinin de atlanmaması gerektiğini dile getiren Özel Mirkelam Göz Tıp Merkezi Ecem Öğümsöğütlü şu önerilerde bulundu:

"Eğer çocuğunuz okulda tam gün eğitim alıyor ve okula öğle yemeğini götürüyorsa çocuğunuza; Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış yumurtalı, tavuklu, ton balıklı sandviç ve 1 su bardağı ayran, süt veya meyve, tam tahıllı ekmekle hazırlanmış peynirli sandviç ya da tost yanında süt, ayran veya meyve, sebzeli peynirli makarna, ceviz ve meyve suyu gibi seçenekler hazırlayabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuz tam gün okuldaysa hem ara öğün hem de öğle yemeğini götürmelidir. Yarım gün okulda ise, ara öğün mutlaka yapmalıdır. Evde hazırlanmış az şekerli ve az yağlı, bol fındık, badem, ceviz içeren kek ya da kek yanında 1 su bardağı süt, meyve veya süt yanında fındık, badem, ceviz, yine evde hazırlanmış peynirli börek ve meyve suyu gibi seçenekleri tüketebilir."

Çocuğun başarılı olması için derslerindeki konsantrasyonun da çok önemli olduğunu ifade eden Öğümsöğütlü, "İyi uyumak, dinlenmek ve doğru besinlerle yeterli beslenme konsantrasyonu arttırarak, başarılı olmanın temelini sağlar. Özellikle çocuklarınızın konsantrasyonunun artmasında beslenmenin büyük etkisi var. Demir eksikliği, Omega 3'ün yeterince alınmaması, açlık durumları konsantrasyonu etkiler. Bu sorunların kesinlikle giderilmesi gerekmektedir" dedi

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