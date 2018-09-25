Okul bahçelerine kuş yuvası

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçe merkezindeki okulların bahçelerindeki ağaçlara asılmak üzere hazırlanan kuş yuvaları dağıtılmaya başladı.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlarda kuş popülasyonunun artmasına katkıda bulunmak amacıyla ilçe merkezindeki okulların bahçelerindeki ağaçlara kuş yuvası asma çalışmaları Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda başladı. Okulda düzenlenen etkinliğe Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Bucak Orman İşletme Müdürü Ramazan Kolsuz, orman işletme personelleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yalçın Sezgin öğrencilerle sohbet ederek, çocukların canlıları koruma bilincinde olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Sezgin, "Derslerinizde de görmüşsünüzdür. Yararlı olsun, zararlı olsun tüm canlıların doğayı korumada bir denge sağlamaktadır. Bunun için biz insanlar tüm canlıları korumalıyız" dedi.

Ramazan Kolsuz da "Doğada ormanlarımızın bekçisi olan kuşlarımızın artması için bir etkinlik düzenledik. Kuş yuvalarını ormanlara, şehirlerde park ve bahçelere, okul bahçelerine asıyoruz ki kuşlar yavrularını güvenli bir ortamda büyütebilsin. Buralarda etrafta bulunan tırtıl ve larvaları, böcekleri yiyerek nesillerinin devamını sağlasınlar" diye konuştu.

Kolsuz, biyolojik mücadeleye katkıda bulunduklarını da dile getirirken, ormanlarda kesinlikle kimyasal mücadele yapılmadığını, kuş neslinin azalmasında da asıl etkenin kimyasal mücadeleler ve tarımsal ilaçlamalar olduğunu vurguladı.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Orman İşletme Müdürü Ramazan Kolsuz, orman işletme personelleri, öğrenciler ve öğretmenler birlikte okul bahçesindeki ağaçlara kuş yuvası astı.

FOTOĞRAFLI