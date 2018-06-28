OKÜ Merkez Kütüphanesi gece yarısına kadar açık

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, akademik takvimin bitmesine rağmen, topluma hizmet olarak üniversite giriş ve diğer sınavlara hazırlanan ve araştırma yapan kullanıcılar için ana binanın gece yarısına kadar açık olduğu bildirildi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminin 2. yarısından itibaren kütüphanenin hafta içi saat 00.00'a kadar kullanıcıların hizmetine açıldığını kaydeden Rektör Murat Türk, Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip kütüphanede, daha çok kullanıcıların sosyal ve çalışma alanlarına önem verildiğini kaydetti. Rektör Türk, "16 adet grup çalışma salonu, 34 adet tek kişilik çalışma salonu, binanın 4 köşesine yerleştirilmiş özel koltuklar ve sehpalarla donatılmış rahat çalışma salonları, toplam 5 adet salona yerleştirilmiş 2 kişilik ve 4 kişilik masalar ve 2 adet çalışma salonu ile bunu göstermektedir. Kullanım istatistikleri düzenli olarak takip edilerek aşırı talep olduğu ve kullanım yoğunluğu olduğu fark edilen salonlara ek olarak 30 adet tek kişilik masa eklenmiştir. Kütüphane içinde herkese yetecek yer olmasına rağmen ilgili alan ulaşım kolaylığı nedeniyle aşırı rağbet görmektedir. Aynı anda 2012 kişi yararlanabilecek kapasiteye sahip üniversite kütüphanemizden şu anda 1300 kişi aynı anda oturup araştırma yapma imkânına sahiptir" dedi.



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