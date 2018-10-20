OKÜ Girişimcilik ve Kariyer Kulübünde Yenilikler

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Kulübü (GİKA), Yeni Eğitim Öğretim Yılında Yeni Akademik Danışman ve takım üyeleri ile vizyon ve misyonunda yenilikler yaparak faaliyetlerine başladı.

Yeni yönetim kurulu ve öğrenci kulüp üyelerinin katılımıyla bilimsel çalışmalar ve kulübün bir yıllık yol haritası belirlendi. Kulübün Başkanı Oktay Arzık, önceden beri aktif olarak çalışmakta olduklarını belirterek, "Bu yıl yeni yönetim kurulunu oluşturarak başkan ve başkan yardımcısını aktif takım üyelerimizle birlikte seçtik. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görev yapan Akademik Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara hocamızın fikir ve önerileriyle kulübümüzün vizyon ve misyonunda yenilikler yaptık. Üniversitemiz içerisinde en fazla ilgi gören kulüpler arasında yer alıyoruz" dedi.

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