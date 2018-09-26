OKÜ'de TÜBİTAK 4000'li programlar tanıtıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4000'li Programlar Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

OKÜ Rektörlük salonunda Devlet okullarında 5 ila 12'nci sınıf öğrencilerinin okullarında proje öğretmenleri eşliğinde bilimle tanışma proje hazırlama, yazma ve gerçekleştirip sunma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen 4000'li programlar projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TÜBİTAK İl Temsilcisi ve OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Aysun Uğur, daha önce Osmaniye'nin TÜBİTAK temsilciliğinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmekte olduğunu, bu yıl ise ilk defa kendisi tarafından sürdürüleceğini belirtti. Uğur, "TÜBİTAK’ın toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanında yenilikçi yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurumdur" dedi

TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ataç ise, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilim ve Toplum Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004–Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005–Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007–Bilim Şenlikleri çağrılı programların başvuru koşulları ve değerlendirme kriterlerine yönelik bilgi aktardı. Toplantının sonunda TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ataç, katılımcıların sorularını yanıtladı.

FOTOĞRAFLI