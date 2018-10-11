OKÜ'de "Psikolojik Dayanıklılık" Semineri

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) gençlere yönelik "Psikolojik Dayanıklılık" Semineri düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi'ndeki programa konuşmacı olarak Psikiyatri Uzmanı Şemsi Soner Özdemir katıldı.

Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından OKÜ ev sahipliğinde "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" başlıklı program düzenlendi. Seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç başta olmak üzere İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, akademik ve idari personeli ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç yaptı. Dayangaç, "Bir fizyolog olarak nasıl sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, metabolizma sistemi elle dokunulabilir, gözle görülebilir, somutsa, ruh sistemimizde bir o kadar somuttur. Nasıl karaciğerimiz rahatsızlanıyorsa, ruh sistemi de o şekilde rahatsızlanır. Ruh sistemimizdeki bu rahatsızlıkları kendi aramızda çözmekten kaçınarak uzmanlara danışmamız gerek, onlardan yardım alarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz." dedi. Daha sonra kürsüye gelen Psikiyatri Uzmanı Şemsi Soner Özdemir, "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

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