OKÜ'de 'Girişimcilik ve Diriliş' konferansı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) kulüplerinden Tarih Topluluğu, Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi’nin destekleriyle "Girişimcilik ve Diriliş" başlıklı konferans düzenledi. OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen programada konuşan Diriliş Ertuğrul Yapımcısı Dr. Kemal Tekden, "Diriliş’in yaptığı etki tüm Dünyada toplumları etkileyen bir alan oldu. Bizler hayatımız boyunca aksiyonel olmak zorundayız. Çünkü bizler bundan çok çektik. Tarihten gelen bilgi ve tecrübeleri güne yansıttığımız zaman kültür oluşuyor. Bir milletin kültürü ne kadar yüksek ise o millet o kadar yüksek bir millettir. Değerlidir, ilkel olmaktan çıkmıştır. Tarihten alınan ilham ile bugünün değerlerini birleştirerek geleceğe dair ümitler, bilgiler ve hedefler koymakta ülkü birliğini oluşturuyor. Bunu da Diriliş Ertuğrul başardı. Bununla gurur duyuyorum" dedi.

Konferans sonunda OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, Diriliş Ertuğrul Yapımcısı Dr. Kemal Tekden’e günün anısına çiçek takdim etti.



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