OKÜ'de Arkeoloji Laboratuvarı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Aigeai Kazı ve Araştırma Laboratuvarı açıldı.

Programa, Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir başkanlığında yürütülen Aigeai Kazı ve Araştırmaları projeleri ve Arkeoloji Laboratuvarı hakkında bilgi alan Rektör Türk, laboratuarda belgeleme çalışmalarına katıldı.

OKÜ Arkeoloji öğrencileri, arazi çalışmalarının yanı sıra laboratuar çalışmalarıyla da kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirtti. Rektör Murat Türk, açılış kokteylinde Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile üniversite ve ilin gelişmesi konularında bilgi alışverişi yaparak önemli tavsiyelerde bulundu.



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