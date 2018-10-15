Oktan: Esnaflarımızın gelişmesi için destek sunuyoruz

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE 15 Temmuz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, kooperatifi kurduktan sonra esnafların gelişmelerine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Bunların başında, yaklaşık 1500 kişiye kadar eğitim gerçekleştirdik. Bu arkadaşlarımız hem KOSGEB'den eğitim aldı, aynı zamanda da KOSGEB'in sağlamış olduğu ürünlerden yararlandılar. DOĞAKA'ya projeler yapıp, esnaflarımızın gelişmesi için elimizden gelen tüm destekleri sunduk. Arkadaşlarımız, hem desteklerden, aynı zamanda da kooperatifin ürünlerinden faydalandılar" dedi. Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, Kafe 328'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda, basın mensupları ile istişarelerde bulundu.

KOOPERATİFLER YARI RESMİ BİR KURUM OLARAK ÇALIŞMAKTA

Kooperatifin, yarı resmi bir kurum olarak çalışmakta olduğunu belirten Başkan Oktan, "Alanları sınırlındır. Buda demek oluyor ki, ana sözleşmede belirtilen şartların dışına kesinlikle çıkamazsın. Ülkenin her tarafında böyledir. Kooperatiflerin sermayeleri çok cüzidir ve bu şekilde çalışır. Bunlar 3 blok sermaye kesintisi, yüzde 1,5 ise kooperatife kana bir kesinti vardır. Diğer kesintiler ise banka ve bizim üst kuruluşlara giden kesintilerdir. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu olarak da, onların belirli bir ücreti vardır. Eğer kooperatifin imkanları varsa alırlar, yoksa o imkanlardan faydalanamazlar. Bizde 5 yönetim iki tane denetim var. 2011 yılında kurulduk ve 2013 yılına kadar herhangi bir ücret almadık" dedi.

TAKİBE DÜŞEN İCRAYA VERİLİR, BU BİR KANUNDUR

Ahmet Oktan, kooperatiflerde takibe düşenlerin 30 gün içerisinde icraya, avukata verilmek zorunda olduğunun altını çizerek, "Bu bir kanundur, eğer bunu yapmazsa bir kooperatif başkanı veya yöneticisi hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunulur. Her şey eskisi gibi değil, artık bir akıllı telefondan dahi izlenmekte olduğumuzu kimse bilmez" diye konuştu.

Başkan Oktan, toplantının devamında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

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