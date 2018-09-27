Okçuluk Turnuvasının 3'üncüsü yapılacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

29 Eylül'de "Ergenekon" olarak bilinen Osmaniye Kent Ormanı'nda düzenlenecek yarışmaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor. Osmaniye’de bu spora gönül vermiş olan Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk ve Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Kulüplerinin destekleri ile yapılacak olan turnuva, değişik kategoride farklı yaş grupları arasında yapılacak. Dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek. Belediye Başkanı Kadir Kara, tarihte önemli bir yer tutan okçuluk sporunun ve çeşitli illerden gelecek sporculara Osmaniye’nin tanıtılmasını sağlamak için bu yarışmanın üçüncüsünü tertip ettiklerini söyledi.

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