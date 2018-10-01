Okçular Osmaniye'de yarıştı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen, 'Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası coşkuyla gerçekleştirildi.

Ergenekon Şenlik Alanı- Osmaniye Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen turnuvada turnuvaya 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katıldı. Sporcular, 11 yaş altı minikler, 12-16 yaş arası karma, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler ve akıncı Koşusu olmak üzere 5 kategoride yarıştı. Turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç ve Osmaniye Cebelibereket Okçuluk Kulübü Başkanı Selahattin Arpacı, okçuluk sporuna her türlü destek ve katkılarından dolayı Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür etti.



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