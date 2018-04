Okay, koltuğunu Yıldız'a devretti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Deniz Bitmiş Ortaokulu öğrencisi Sinem Yıldız'a devretti.

Deniz Bitmiş Ortaokul öğrencisi Sinem Yıldız, öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Necati Okay'ı ziyaret etti, Okay da makam koltuklarının kısa süreliğine geleceğin teminatı olan çocuklara devredilme geleneğini yerine getirerek makamını temsilen Yıldız'a devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Sinem Yıldız'ın ilk işi ise ilçedeki okullarda yapılması gereken çalışmalarla ilgili müdürlere talimat verdi.

Yıldız ve öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Necati Okay, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle görevimizi öğrenci kardeşimize devrettik. Görevi devralır almaz çeşitli icraatlar yaptı. Yerinde ve tespit edilmiş sorunlara çözüm için talimatlar verdi. Bu talimatları ekiplerimiz yerine getirecek. Bugünün çocukları geleceğin büyükleridir. Bu çocuklar bizlerin geleceğidir. Onların eğitim şartlarını ne kadar düzeltirsek bizler için o kadar iyidir. İstikbalimizi garanti altına almak için bu çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamamız gerekiyor. Ben bu vesileyle bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

