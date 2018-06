Okay, gençlik merkezi inşaatlarını inceledi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, belediye olarak yaptırdıkları Namık Kemal ve Gazipaşa Gençlik merkezlerinin inşaatlarını yerinde inceledi.

Hizmete açıldığında Kahramanmaraş'ın en büyük gençlik merkezi olacak Namık Kemal Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi alan Necati Okay, gençlik merkezinin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Namık Kemal Pazar Yeri'ne yapılan binanın çok amaçlı kullanılacağını ve otoparkının da özel olarak tasarlandığını ifade eden Okay, pazar günleri alanın pazar yeri olarak hizmet vereceğini kaydetti. Okay, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda inşaatı devam eden gençlik merkezlerimizi yerinde inceledik. Şuanda inşaatı tamamlanmak üzere olan Namık Kemal Gençlik merkezimizdeyiz. Bu merkezimiz bölgeye hitap edecek kapasitede tasarlandı. İçerisinde eğitim sınıflarından cep sinemasına, atölyelerden konferans salonuna, spor alanlarından etüt merkezlerine kadar bir çok özellik barındırıyor. Buraya gelen gençlerimiz zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu alan ayrıca bölgemize Pazar yeri olarak da hizmet vermeyi sürdürecek. Özel tasarlanan otopark alanımız kapalı Pazar yeri olarak haftanın bir günü burada hizmet verecek."

Gazipaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden gençlik merkezi hakkında da bilgiler veren Okay, "Gençlerimize yönelik bir diğer yatırımımızda Gazipaşa mahallemizde yükseliyor. Yine o bölgeye hitap edecek projemiz Namık Kemal Gençlik merkezimizdeki hizmetlerin tamamını burada da verecek. Okullar bölgesi olan bu alanda çocuklarımızın istifade etmesi için tüm imkanları düşündük. Ayrıca bina etrafındaki yapıları kamulaştırarak daha geniş ve ferah bir ortam oluşturduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik yatırımlarımız devam edecek" dedi.

