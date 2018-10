Okay: Fırsatçılık yapan esnafa geçit verilmeyecek

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, kur artışını bahane ederek ürün fiyatlarında haksız artış yapanlara yönelik zabıtaların denetim yaptığını ifade ederek, "Doları bahane ederek fırsatçılık peşinde olan hiçbir esnafa geçit verilmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatının ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın görevlendirdiği zabıta ekipleri, doları bahane ederek haksız fiyat artışına giden iş yerlerine yönelik denetimler yapıyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Okay, fırsatçılara taviz verilmeyeceğini söyledi.

Okay, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Zabıta ekiplerimizin denetleme işlemlerine hız vermesini istedik. Şuanda ekiplerimiz sahada hem ihbarları değerlendiriyor hem de rutin denetlemeler yapıyor. Burada amacımız etiket üzerinden vatandaşın cebini yakmak isteyen esnafa yöneliktir. Doları bahane ederek fırsatçılık peşinde olan hiçbir esnafa geçit verilmeyecektir. Denetimlerimiz bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir. Bu konuda vatandaşımızın daha duyarlı olması ve Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gördükleri olumsuzlukları bizlere şikayet etmesini istiyoruz" diye konuştu.

