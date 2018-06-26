Oğuzeli'nde zenginlikler turizme kazandırıyor

OĞUZELİ Belediyesi tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında ‘Oğuzeli Tarihi ve Kültürel Zenginliklerinin Turizme Kazandırılması Projesi’ iş birliği protokolü Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Hazırlanan projenin amacının Deliklitepe Mesire Alanında turizm tesisleşmesinin önünü açmak, yatırımcıları bölgeye çekmek ve Kültür-Turizm altyapısını oluşturmak olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu projenin Oğuzeli'nin hak ettiği turistik değeri kazandıracak bir çalışma olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Projemiz 2018’in Temmuz ayında başlayıp 2019’un Ekim ayında sona erecek. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)dan alacağımız destek ve kendi öz kaynaklarımızı kullanarak ilçemize hak ettiği turistik değeri kazandıracak bir proje olduğu için ayrıca mutluyuz. Bu proje ile Deliklitepe Mesire Alanı’nda eko turizm açısından doğal ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ata sporları, atçılık ve okçuluk, kadınlarımızın el emeği yöresel ürünlerini sergileyebilecekleri ve satış yapabilecekleri, kafeterya, seyir terası çalışmalarımız ile turizm tesisleşmesinin önünü açacağız. Projemizin hayata geçmesi ile birlikte Deliklitepe Mesire Alanı bölgeye alternatif ilçemize hak ettiği turistik değeri kazandırabilecek tarihi ve kültürel yapısı ile sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu bölgesinin parlayan yıldızı olacaktır” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise “Oğuzeli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkartmak için Oğuzeli Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladık” dedi.

Proje hakkında bilgi veren İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Sekreteri Burhan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı Kültür Turizm Altyapı Mali destek programımız kapsamında Oğuzeli ilçemiz sınırlarında yer alan Deliklitepe Mesire Alanını huzur dolu bir rekreasyon alanı yapmak için imzaları Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey ile attık. Oğuzeli ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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