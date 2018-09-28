Oğuzeli'nde vatandaşa aşure ikramı

GAZİANTEP, () - OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, aşure günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşa aşure dağıttı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle Cuma Namazı sonrası camilerde kurulan stantlarda binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda aşure dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bizi bir arada tutan milli ve dini günlerimizi amacına uygun olarak hep beraber anmalı ve kutlamalıyız" dedi.

Aşure dağıtımı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılıç, “Hicri ayların birincisi olan mübarek Muharrem ayını hep birlikte kutluyoruz. Bu ayın diğer aylar arasında farklı bir yeri vardır. Çünkü içinde 10 peygambere 10 ikramın verildiği aşure gibi önemli bir günü barındırıyor. Ayrıca bu ay bizler için Hz. Peygamberimizin aziz torunu Hz. Hüseyin'in de şehit edildiği aydır. Yüzyıllardır sürüp gelen bu geleneğin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Peygamberlere bahşedilen nimetleri ve Hz. Hüseyin'e yapılan zulümleri anma, anlama ayıdır. Bu vesile ile tüm inananların mübarek Muharrem ayı kutlu, Ker bela şehitlerinin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Oğuzeli Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunan Oğuzeli Belediyesi'nden Allah razı olsun. Bugün Başkanımız Sayın Mehmet Sait Kılıç, kendi elleriyle bizlere aşure ikramında bulundu. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin arttırılmasına yönelik yapılan bu ikramlar biz Müslümanları manevi açıdan daha da güçlü kılıyor. Muharrem Ayı, İslam alemi açısından büyük önem arz etmektedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" yorumunu yaptı.

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