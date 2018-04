Oğuzeli'nde öğrencilere motivasyon semineri

OĞUZELİ (Gaziantep), () - OĞUZELİ Belediyesi öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla ‘Ben Dünyanın En Akıllı İnsanıyım, Seni Yerim ÖSS, Sadece Aptallar 8 Saat Uyur’ gibi kitapların yazarı ünlü kişisel gelişim uzmanı Erdal Demirkıran’ı konuk etti.

Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa öğrencilerin ve vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Konuşması sık sık alkış ve tezahüratlar ile bölünen Erdal Demirkıran izleyicileri kahkahaya boğdu. Programın açılış konuşmasını Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç gerçekleştirdi.

Akıl ile zekâyı birbirine karıştırmamak gerektiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, aklını iyi kullanan birisinin her zaman mutlu olabileceğini söyledi.

Başkan Kılıç, “Akıl ile zekâyı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bunu birazdan Erdal Bey sizlere en ince ayrıntısına kadar anlatacak. Ömür boyu tüm ideallerinize kavuşmanızı diliyorum. Hayatta mutlu olmak her zaman başarılı olmak değildir. Parası, makamı olan, her gün et yiyen birisinin hep mutlu olacak diye bir garanti yok, peynir ekmek yiyen birisi hayatı kuralına göre yaşarsa parası olanda, makamı olandan da, her gün et yiyen birisinden de mutlu olabilir. Hayatta her şey başarılı olmak değil ama mutlu olmak içinde başarılı olmak gerekir. Başarı siz öğrenciler için şuan sınıfınızı geçmeniz, derslerinizde iyi olmanız gireceğiniz sınavlardan iyi bir derece almanız ve belli bir seviyeyi yakalamanızdır. Elbette bir sıralama olacak ama önemli olan kendi kapasitemizi ne kadar kullanabildik. Çalışmalarımızın, gayretlerimizin meyvesini ne kadar alabildik. Asıl önemli olan nokta budur. Bizlerde bu aşamada sizlere ne kadar katkı sağlayabiliriz, çorbada azda olsa bir tuzumuz olumu diye bu programı düzenledik” dedi.

Dünyanın en akıllı insanı olduğunu iddia eden ve iddiasını noterde tasdik ettirdiğini kaydeden Demirkıran, tek amacının 15 Mart 2030 saat 10.27’de dünyada savaşları bitirerek barışı sağlamak olduğunu söyledi.

Demirkıran, şunları söyledi:

"Üniversite yıllarımda bir gün fark edilmek istedim ve o gün okula kırmızı bir ceketle gelerek derslere bu ceketle girmeye başladım. Dersimize giren ve beni hiç fark etmeyen hocamıza dersimizde ilk kez el kaldırarak soru sordum ve bu soruma karşı rezil olduğum söylense de ben akıllı olduğuma kendimi inandırdım. Hemen sonrasında elime geçen her kâğıda ‘Ben Akıllıyım’, ‘Ben Akıllıyım’ diye yazmaya başladım. Bunu yazdıkça yürüyüşüm bile değişti ve bir notere giderek ‘Dünyanın En Akıllı İnsanı Benim’ diye onaylattım. Hemen bunu babam ve annemle paylaşarak ‘Ben dünyanın en akıllı insanıyım’ dediğimde normal olmadığımı düşünen ailem ertesi gün beni okutmak için eve 3 hoca getirtmişlerdi. Ama ben yine de kendimi akıllı olduğuma inandırdım ve bu şekilde devam ettim. İş görüşmelerimde ve iş hayatımda da hiçbir tecrübem olmamasına rağmen akıllı olduğumu ısrarlı tavırlarımla ortaya koyarak başarılar elde ettim. Sizler de başarabileceğinize kendinizi inandırın ve ısrarcı olun. Hedefleriniz daima büyük olsun ve büyük düşünün."

FOTOĞRAFLI