Oğuzeli'nde '25 Aralık Mücadele Koşusu'

OĞUZELİ'nde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü münasebeti ile '25 Aralık Mücadele Koşusu' düzenlendi.

Oğuzeli Belediyesi'nin tarafından düzenlenen koşu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç çaldı. Küçük, Yıldız ve Genç kategorisinde düzenlenen, katılımın yoğun olduğu koşu, Havalimanı yolundan başlayarak Oğuzeli Belediyesi önünde son buldu. Koşuda dereceye giren sporculara ödül ve hediyelerini Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediye Başkan Yardımcısı Niyami Özada ve Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel takdim etti.

Koşu sonrası yaptığı açıklamada 97 yıl önce ecdadımızın bizlere büyük bir miras bıraktığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bize bırakılan mirasın emanetçisi ve koruyucusu olacağız. Gaziantep Savunması eşine tarihte bir daha rastlanmayan şanlı bir destandır. Bu şanlı savunma, yalnız Gazianteplilerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu büyük zaferin 97'inci Yıldönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümü münasebeti ile düzenlemiş olduğumuz 25 Aralık Mücadele koşusunda mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Koşuda dereceye giren sporcular Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a ve belediye yetkililerine teşekkür ederken, galibiyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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