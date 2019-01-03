Oğuzeli Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını yaptı

OĞUZELİ Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı olağan toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Oğuzeli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yılın ilk toplantısını oturuma açarak 2019 yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği Ocak ayı olağan meclis toplantısında, 2019 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyonu seçildi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, toplantıya katılım gösteren meclis üyelerine teşekkür ettiğini ifade ederek alınan kararların ve 2019 yılının Oğuzeli’ne ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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